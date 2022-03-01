Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Власти США могут ввести запрет на использование своего воздушного пространства для российских авиакомпаний из-за специальной военной операции России на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 28 февраля на брифинге.

Самолет (сс) ThePixelman

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Вместе с тем она отметила, что американская администрация пока не приняла каких-либо решений. Псаки добавила, что Вашингтон рассматривает «целый спектр шагов».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Греция закрыла свое небо для российских самолетов после соответствующего постановления Еврокомиссии.

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