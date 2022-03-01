Сургут, Югра, , 00:54 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) вечером 28 февраля по сообщению о минировании эвакуировали посетителей и пассажиров из железнодорожного вокзала. Об этом сообщает «СургутинформТВ».

Железнодорожный вокзал. Сургут Wild Child

В пресс-службе РЖД телекомпании пояснили, что для проверки здания вокзала были привлечены представители специальных служб. Взрывные устройства не обнаружены. На движение поездов данное происшествие не повлияло. Вокзал продолжает работу в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля поступали ложные сообщения о якобы минировании судов Санкт-Петербурга.

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