Сургут, Югра, 1 марта, 2022, 00:54 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) вечером 28 февраля по сообщению о минировании эвакуировали посетителей и пассажиров из здания железнодорожного вокзала. Об этом сообщает «СургутинформТВ».

Wild Child Железнодорожный вокзал. Сургут

В пресс-службе РЖД телекомпании пояснили, что для проверки здания вокзала были привлечены представители специальных служб. Взрывные устройства не обнаружены. На движение поездов данное происшествие не повлияло. Вокзал продолжает работу в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля поступали ложные сообщения о якобы минировании судов Санкт-Петербурга.