Гранада, Испания, 1 марта, 2022, 00:53 — ИА Регнум. 28 февраля в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» «Гранада» в матче 26-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграла вничью с «Кадисом». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Sevillafc.es «Севилья» — «Гранада» 2:0

Единственную красную карточку на 33-й минуте встречи получил 26-летний португальский центральный защитник Домингуш Дуарте. На матче работала бригада арбитров во главе с Хосе Мария Санчес Мартинесом.

Составы команд:

«Гранада»: Машимиану, Бараона, Нева, Дуарте, Торренте, Пуэртас (Рочина, 89'), Руис (Петрович, 76'), Суарес (Молина, 85'), Узуни (Мачис, 46'), Кольядо (Кини, 76').

«Кадис»: Ледесма, Фали (Карселен, 59'), Родригес, Чуст, Алькараз, Акапо (Алехо, 59'), Арсамендия, сан Эметерио (Собрино, 83'), Лосано (Переа, 74'), Негредо, Лукас (Фернандес, 83').

«Гранада», набрав 25 очков, осталась на семнадцатой место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Кадис» с 21-м очком поднялся на восемнадцатую позицию.