Рим, , 00:51 — REGNUM Евросоюз подошел к моменту начала открытого противостояния с Россией, не обеспечив собственного энергетического суверенитета, отмечают обозреватели Il Giornale в понедельник, 28 февраля.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Если бы таковой суверенитет был, возможно, страны ЕС были бы «более решительными» в вопросе об отправке оружия на Украину, полагают авторы.

Италия, в частности, 45% всего газа получает сейчас из России и зависима от этих поставок, сказано в публикации.

Ранее страной было сделано несколько «энергетических» ошибок — отказ от развития атомной энергетики «на эмоциях» после Чернобыля, а потом Фукусимы, ставка на возобновляемые источники энергии, которые не могут обеспечить необходимых объемов, отказ от угля как слишком «грязного» топлива, отметили авторы.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.