Бергамо, Италия, 1 марта, 2022, 00:46 — ИА Регнум. 28 февраля в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» в матче 27-го тура итальянской Серии А 2021/22 разгромила «Сампдорию» со счетом 4:0. Об этом сообщил корреспондент

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

Забитыми мячами отметились Марио Пашалич (6' Ремо Фройлер), Тейн Копмейнерс (29' Маттео Пессина, 61' Алексей Миранчук) и Алексей Миранчук (86' Ремо Фройлер). Желтые карточки получили Альбин Экдаль (48'), Мортен Торсбю (66') и Рафаэл Толои (78'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Соццой.

Статистика матча («Аталанта"/ «Сампдория»)

Удары 19/5

Удары в створ 9/1

Владение 57%/43%

Угловые 8/1

Нарушения 15/9

Составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Толои, Паломино (Циттадини, 88'), Хатебур (Мэле, 83'), Дзаппакоста (Скальвини, 83'), Копмейнерс, Фройлер, де Рон, Пессина (Пеццелла, 83'), Пашалич, Бога (Миранчук, 60').

«Сампдория»: Фальконе, Колли, Феррари (Виера Нан, 76'), Мангани (Есида, 46'), Торсбю, Сенси (Сабири, 46'), Экдаль, Конти, Мурру (Ауджелло, 68'), Капуто, Квальярелла (Ринкон, 46').