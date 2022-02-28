Барселона, Испания, 1 марта, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Как утверждает итальянский журналист Николо Скира, каталонская «Барселона» лидирует в борьбе за 25-летнего опорного полузащитника «Милана» и сборной Кот-д'Ивуара Франка Кессье.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Также сообщается, что Кессье отклонил контрактное предложение «россонери», рассчитанное до конца сезона 2025/26. По предложенному контракту Кессье смог бы получать около 6,5 миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне на счету Франка Кессье пять забитых мячей (два — с пенальти) и одна желтая карточка в двадцати турах итальянской Серии А 2021/22.

Франк Кессье выступает за «Милан» с 1 июля 2017 года после перехода из «Аталанты» на правах аренды. Через два года «россонери» выкупили опорного полузащитника за 24 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.