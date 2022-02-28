Москва, 1 марта, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Не стоит заигрывать с украинскими военными, это может привести к обратному результату. Об этом ИА REGNUM заявил 1 марта публицист Павел Шульженок.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Ставка на то, что украинские военные станут договариваться в попытке выиграть их симпатии и желание не злить их кадрами их же поражений на поле боя, скорее воодушевляет их на сопротивление, чем способствует капитуляции» — заявил эксперт.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация на территории Украины.