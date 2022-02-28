Вашингтон, 1 марта, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Американская компания Meta, являющаяся владельцем социальных сетей Facebook и Instagram, объявила об ограничении доступа жителей Евросоюза к страницам телеканала RT и информационного агентства Sputnik. Об этом вице-президент Meta Ник Клегг 28 февраля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Информационная война

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По его словам, основанием для данного шага послужили запросы от Евросоюза и ряда государств на принятие мер в отношении российских государственных СМИ.

Ник Клегг «Учитывая исключительность нынешней ситуации, мы ограничим доступ к RT и Sputnik».

Ранее о запрете рекламы на сайтах российских государственных СМИ, а также о намерении удалить из магазина Windows приложение российского государственного СМИ RT объявила американская компания Microsoft.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министры Эстонии Кая Каллас, Латвии Кариньш Кришьянис, Литвы Ингрида Шимоните и Польши Матеуш Моравецки направили официальное обращение компаниям Facebook, Alphabet (владеет Google) и Youtube заблокировать страницы российских и белорусских госструктур и личные страницы лидеров этих стран.