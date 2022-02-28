Берлин, 1 марта, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Решение не использовать до 27 мая воздушное пространство России приняла немецкая авиакомпания Lufthansa из-за обострения ситуации вокруг Украины, сообщается на сайте организации.

TJDarmstadt Самолет авиакомпании Lufthansa

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В заявлении перевозчика отмечается, что все рейсы в РФ и из нее в течение указанного периода будут отменены. Ранее Lufthansa отказалась на семь дней от использования российского воздушного пространства и полетов в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля власти Словакии присоединились к постановлению ЕС и закрыли свое небо для российских самолетов в ответ на специальную военную операцию РФ на Украине.