Вашингтон, , 00:39 — REGNUM Власти США не уточняют, поддерживают ли они приём Украины в Евросоюз, и уточняют, что этот вопрос могут решить только страны-члены Евросоюза. Об этом 28 февраля сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как пояснила Псаки, в ответ на вопрос, поддерживает ли Вашингтон приём Киева в ЕС, США не является членом Европейского союза. Такое решение, по словам Псаки, должен принимать только Евросоюз.

При этом Псаки уточнила, что США поддерживают стремление любых стран присоединиться к любой организации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский официально подал заявление на вступление страны в Евросоюз.

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