Рим, 1 марта 2022, 00:37 — REGNUM Власти России скорее «угрожают» возможностью применить ядерное оружие, чем в действительности рассматривают такую возможность, заявил в интервью Rai в понедельник, 28 февраля, вице-президент Института исследований международной политики Паоло Магри.

Ядерный чемоданчик
Ядерный чемоданчик

Эксперт отметил, что во времена «холодной войны» «чемоданчики» неизменно были неподалёку от глав двух сверхдержав, однако именно наличие ядерного орудия у обеих сторон делала невозможным его применение.

Та же ситуация, по мнению Магри, складывается и в настоящее время.