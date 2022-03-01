Рим, , 00:37 — REGNUM Власти России скорее «угрожают» возможностью применить ядерное оружие, чем в действительности рассматривают такую возможность, заявил в интервью Rai в понедельник, 28 февраля, вице-президент Института исследований международной политики Паоло Магри.

Ядерный чемоданчик

Эксперт отметил, что во времена «холодной войны» «чемоданчики» неизменно были неподалёку от глав двух сверхдержав, однако именно наличие ядерного орудия у обеих сторон делала невозможным его применение.

Та же ситуация, по мнению Магри, складывается и в настоящее время.