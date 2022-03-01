Рим, , 00:30 — REGNUM В настоящее время Евросоюзу не следует принимать Украину в свои ряды, заявил в понедельник, 28 февраля, лидер итальянской партии «Действие» Карло Календа.

Карло Календа UK in Italy

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«Это будет означать для ЕС войну с Россией. Не санкции — войну», — отметил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил обращение с просьбой принять страну в ЕС. Главы МИД ряда стран Евросоюза эту идею поддержали.