Лондон, , 00:23 — REGNUM 20-летний фланговый атакующий полузащитник «Арсенала» и сборной Англии по футболу Букайо Сака готов продлить контракт с лондонским клубом. Об этом 28 февраля сообщил журналист Фабрицио Романо.

ФК «Арсенал»

Текущее соглашение Букайо Сака с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Сака в 65 миллионов евро.

В 24-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22 Сака записал на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи. В составе сборной Англии Сака набрал 4 (3+1) очка по системе гол+пас в пяти матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022.

Ранее сообщалось, что Сака входит в сферу трансферных интересов туринского «Ювентуса».