Архангельск, , 00:22 — REGNUM Архангельские власти ослабили антиковидный режим на фоне улучшения эпидситуации. В частности, отменено обязательное наличие QR-кодов о вакцинации при посещении общественных мест.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, QR-код теперь не понадобится и продавцам товаров и тем, кто работает в сфере услуг. Кроме того, документ о вакцинации не будут спрашивать при продаже билетов на Соловки.

Решением оперштаба также отменено требование об обязательном переводе на дистанционную работу не менее 30% государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 837 носителей коронавируса, 39 пациентов были госпитализированы.