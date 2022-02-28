Оттава, 1 марта, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Запрет на ввоз российской нефти собираются ввести канадские власти из-за ситуации вокруг Украины, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 28 февраля в ходе пресс-конференции.

Steve Jurvetson Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

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Кроме того, по словам главы правительства, Оттава предоставит Киеву партию противотанковых систем и модернизированные боеприпасы для борьбы с российскими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джастин Трюдо объявил, что Канада присоединится к своим союзникам и введет персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова из-за специальной военной операции на Украине.