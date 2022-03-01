Архангельск, , 00:11 — REGNUM Власти Архангельской области организовали мониторинг цен на лекарства после жалоб населения в соцсетях, сообщает региональное правительство.

Аптека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В последние дни, по данным архангельского Центра управления регионом (ЦУР), участились сообщения в социальных сетях о резком скачке цен на лекарства в аптеках Поморья. Проверить достоверность этих сведений губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил профильному заместителю председателя областного правительства Олесе Старжинской», — сообщили в ведомстве.

Губернатор отметил: необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить роста цен на лекарственные препараты в ГУП Архангельской области «Фармация».

"Стала появляться информация о резком скачке цен на лекарства. Речь идет, естественно, о коммерческих аптеках. Сообщается о том, что некоторые аптеки временно закрываются и проводят переоценку лекарств. Проверьте и доложите мне, так это или нет», — отметил Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор поручил вести мониторинг цен на продукты питания и лекарства.