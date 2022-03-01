Милан, Италия, , 00:07 — REGNUM 22-летний фланговый нападающий «Милана» и сборной Португалии по футболу Рафаэл Леау прокомментировал свое будущее в составе итальянского клуба.

Рафаэл Леау Onzemondial.com

«Я счастлив в «Милане» и хочу творить здесь историю. Я действительно ценю время, проведенное в этом клубе», — цитирует 22-летнего футболиста португальское издание Dazn.

В текущем сезоне Рафаэл Леау принял участие в 23-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В остальных турнирах Леау записал на счет 5 (3+2) очков по системе гол+пас в шести матчах.

«Милан» выкупил Рафаэла Леау 1 августа 2019 года у французского «Лилля» за 29,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость португальского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.