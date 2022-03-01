Рим, , 00:06 — REGNUM Власти Италии в настоящее время заняты поиском «альтернативных» источников газа, чтобы меньше закупать его в России, заявил в понедельник, 28 февраля, глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

Луиджи Ди Майо Иван Шилов © ИА REGNUM

В понедельник Ди Майо вместе с представителями топ0менеджмента компании Eni посетил Алжир и провел соответствующие переговоры.

«Нужно найти надежного поставщика и защитить предприятия и семьи Италии от этой чудовищной войны», — сказал министр.

Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет около 40%.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.