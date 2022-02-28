Милан, Италия, 1 марта, 2022, 00:03 — ИА Регнум. 25-летний голкипер амстердамского «Аякса» и сборной Камеруна по футболу Андре Онана прокомментировал подписание предварительного контракта с миланским «Интером».

Acmilan.com Футболисты «Интера»

«Я имею право не подписывать новый контракт. Я считаю, что проделал большую работу для этого клуба на протяжении стольких лет, и я думаю, что мое время в «Аяксе» подошло к концу», 0 цитирует Онану журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Онана подписал с «Интером» контракт и перейдет в стан «нерадзурри» в июле 2022 года на правах свободного агента.

В текущем сезоне Андре Онана принял участие лишь в трех матчах за амстердамский клуб во всех турнирах, в которых пропустил три мяча.

Прошедший 2021 год камерунский футболист отбывал дисквалификацию за допинговое нарушение.