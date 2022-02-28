Москва, 1 марта, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 февраля провел телефонный разговор с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Predsjednistvobih.ba Сергей Лавров и Милорад Додик

Лавров и Додик обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей, достигнутых во время встречи сербского политика с президентом России Владимиром Путиным в Москве в декабре 2021 года.

«Подтверждена обоюдная приверженность строгому соблюдению Дейтонских договоренностей по Боснии и Герцеговине, противодействию нарастающим попыткам переписать содержащиеся в них и утвержденные СБ ООН принципы в угоду ЕС и НАТО и в ущерб народу Республики Сербской», — говорится в сообщении об итогах телефонных переговоров, опубликованном на официальном сайте МИД России.

В сообщении подчеркивается, что российская сторона подробно разъяснила ситуацию вокруг Украины. «Мотивы принятых российским руководством решений восприняты с пониманием», — отметил МИД России.

Напомним, что 28 февраля министр финансов Республики Сербской Зора Видович объявила о намерении правительства сербской автономии в составе БиГ взять под контроль филиал Сбербанка, действующий на территории Республики Сербской уже более двух десятилетий.