Москва, , 00:07 — REGNUM Русской армии нужны свои яркие личности, которые могут стать примерами для подражания. Об этом ИА REGNUM 28 февраля заявил публицист Павел Шульженок.

Арсений Павлов (Моторола) Andrew Butko

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«Вооруженным силам РФ и обществу нужны яркие персонажи, в ключе 2014 года, лица которых могут стать символами спецоперации. Необходим свой Че Гевара, нужны супергерои, которым хочется подражать», — заявил Шульженок.

Эксперт подчеркнул, что в российской армии много достойных офицеров и младшего комсостава, все, что требуется — «это немного харизмы и внимание масс-медиа».

Напомним, что 24 февраля началась специальная операция вооруженных сил РФ на территории Украины.