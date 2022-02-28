Москва, , 23:54 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский продемонстрировал полную неспособность власти сопротивляться нацистам-радикалам, заявил 28 февраля на пресс-конференции постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что на Украине реальной властью располагают нацисты и радикалы.

«Реальная власть на Украине принадлежит радикалам и нацистам, у которых своя повестка. И президент Зеленский продемонстрировал, что он слаб, что у него нет политической воли и силы сопротивляться тем радикалам, которые являются главной политический силой на сегодняшней Украине», — сказал Василий Небензя.

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