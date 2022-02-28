Ижевск, , 23:54 — REGNUM По итогам 2021 года жители Удмуртии потратили на покупку алкогольных напитков 20,2 млрд рублей, сообщает Удмуртстат. В общем обороте розничной торговли доля алкоголя составляет 7,6%.

Алкоголь Alex Brown

В среднем каждый житель республики ежемесячно тратит на алкоголь 1131 рубль. Аналогичная сумма расходуется ежемесячно на покупку мяса и мясной продукции, на молочную продукцию каждый житель республики тратит около 646 рублей в месяц. На хлеб и хлебобулочные изделия было потрачено около 565 рублей в месяц, 557 рублей — на покупку кондитерских изделий, 491 рубль — на лекарственные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее жители региона израсходовали на приобретение алкоголя 19,5 млрд рублей. Таким образом, в течение года траты на алкогольные напитки выросли на 700 млн рублей или на 3,5%.