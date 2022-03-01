Гавана, , 00:02 — REGNUM Заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас и государственный министр Анголы Адао де Алмейда 28 февраля на встрече в Гаване выступили за укрепление экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

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Кабрисас заявил, что обе страны должны найти способ достичь целей, изложенных в их долгосрочных планах, в том числе в плане экономического и социального развития Кубы до 2030 года и стратегии Анголы на период до 2025 года.

По его словам, Куба может сотрудничать с Анголой по таким стратегическим направлениям как образование, развитие человеческих ресурсов, помощь уязвимым категориям населения, социальная защита, предоставление жилья, а также по вопросам культуры и спорта.

Кабрисас отметил необходимость увеличения торговли между крупными компаниями, которые служат опорой экономики. Напомним, на Кубе внешняя торговля осуществляется через специальные государственные агентства и является неотчуждаемой монополией государства.

Представитель Анголы отметил заинтересованность в кубинских инвестициях и создании новых рабочих мест.

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