Куба и Ангола намерены укреплять экономическое сотрудничество
Гавана, 1 марта, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас и государственный министр Анголы Адао де Алмейда 28 февраля на встрече в Гаване выступили за укрепление экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.
Кабрисас заявил, что обе страны должны найти способ достичь целей, изложенных в их долгосрочных планах, в том числе в плане экономического и социального развития Кубы до 2030 года и стратегии Анголы на период до 2025 года.
По его словам, Куба может сотрудничать с Анголой по таким стратегическим направлениям как образование, развитие человеческих ресурсов, помощь уязвимым категориям населения, социальная защита, предоставление жилья, а также по вопросам культуры и спорта.
Кабрисас отметил необходимость увеличения торговли между крупными компаниями, которые служат опорой экономики. Напомним, на Кубе внешняя торговля осуществляется через специальные государственные агентства и является неотчуждаемой монополией государства.
Представитель Анголы отметил заинтересованность в кубинских инвестициях и создании новых рабочих мест.