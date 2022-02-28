Рим, , 23:50 — REGNUM Правительство Италии намерено снизить уровень потребления газа в стране и способствовать использованию других видов топливо, этот вопрос обсуждался министрами на заседании в понедельник, 28 февраля, передают национальные СМИ.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

У правительства уже есть «краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный проекты по снижению зависимости» от российского газа, заявил министр по делам экологической трансформации Роберто Чинголани.

Эти планы предполагают снижение объемов потребления газа, при критической нехватке — использование угля и мазута.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.