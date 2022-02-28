Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 23:55 — REGNUM Правительство Республики Сербской возьмет под контроль филиал «Сбербанка», который действует на территории этой автономии в составе Боснии и Герцеговины. Об этом 28 февраля сообщила министр финансов Республики Сербской Зора Видович.

Сбербанк

Видович отметила, что банк продолжит работу под новым названием.

«Правительство Республики Сербской возьмет и защитит банк. Мы учредим новый банк под новым именем и продолжим работу. Все в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством», — процитировал телеканал РТРС слова министра финансов.

Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович со своей стороны отметил, что новое название банка будет представлено общественности в течение суток.

«Все денежные средства будут защищены, банк будет выполнять все обязательства, как и до сегодняшнего дня. Агентство по банковскому сектору Республики Сербской реагировало быстро», — отметил Вишкович.

Напомним, что «Сбербанк» в Республике Сербской работает уже более двадцати лет.