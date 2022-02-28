Рим, 28 февраля, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Если Европа «не остановит Путина с помощью дипломатии» и санкций, то «за Украиной могут последовать и другие страны», заявил в понедельник, 28 февраля, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Www.luigidimaio.it Луиджи Ди Майо

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

Россия, по словам Ди Майо, совершила акт неспровоцированной агрессии, Украина пострадала от этой агрессии «без всякой вины».

Он также поддержал идею о принятии Украины в ЕС и НАТО, не указав при этом, когда именно такое принятие «может» произойти.