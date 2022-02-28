Москва, , 23:43 — REGNUM Следственный комитет (СК) России проводит следственные мероприятия в отношении бывшего премьер-министра Украины Александра Турчинова и еще ряда лиц, занимавших ответственные должности после нацистского переворота, сообщает 28 февраля ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ.

Турчинов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что Турчинов высказывал и продолжает высказывать призывы к совершению тяжких преступлений против граждан России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил ускорить сбор доказательств преступлений Турчинова.

«Следственным комитетом РФ продолжается расследование уголовных дел в отношении ряда бывших должностных лиц Украины. В частности, ведется следствие в отношении А. Турчинова, который продолжает публичные высказывания с призывом совершения преступлений в отношении граждан РФ. Председатель СК России поручил следователям ускорить процесс сбора доказательств и дачи необходимой правовой оценки», — цитирует агентство слова сотрудника СК.

Напомним, Александр Турчинов является одним из главных инициаторов военной карательной операции против народа Донбасса.

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