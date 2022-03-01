1 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 00:12 — REGNUM Заявление официального представителя китайского МИД Ван Вэньбиня о том, что на фоне намерения Запада отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT Китай не поддерживает односторонние санкции, «не имеющие оснований в международном праве», стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 28 февраля в социальной сети Facebook.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На то Китай и великая держава, чтобы иметь свой голос», — отметила Саида Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что, выражая несогласие с политикой Запада против России, китайские власти в первую очередь думают о себе и собственном благополучии. Тем не менее граждане уверены, что Российской Федерации необходим столь влиятельный союзник, как Китай.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

«Хорошие у нас соседи на востоке. Надо с ними дружить», — считает Татьяна К.

«Китай просто прекрасно знает, что в том случает, если Запад сломит Россию, то уже на следующий день возьмутся за них», — поделилась своим мнением Наталья Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что ранее Китай вёл себя куда сдержаннее во взаимоотношениях с Америкой. Теперь же становится понятно, что США уже не имеют такого большого веса, чтобы иметь возможность затыкать всем рты, отмечают граждане.

«Китайцы думают наперёд, выискивая стратегически верные пути в международной политике и экономике. Мне кажется, что делать это они умеют куда лучше, нежели США, элита которых деградировала так сильно, что даже Россия после краха 90-х почувствовала уверенность в своих силах», — написал Maksim L.

«А вот и путь, который подпилит дряхлеющему Западу ножки. Тем более что они сами их подпиливают, начисто забывая про свою собственную экономику, и считая, что некоторые вещи на финансовых рынках их не коснутся», — отмечает Жанна Г.

Часть людей полагает, что вся эта возня вокруг SWIFT не стоит и выеденного яйца, ведь у России уже имеется на запасном пути альтернативная межбанковская система.

«Господи, да что это за паника такая вокруг SWIFT? Это же всего лишь одна из систем сообщений между банками! Вот и всё. Отключат Россию — ничего страшного, небо на голову не обрушится. Внутри России этого никто и не почувствует по картам. За границей могут возникнуть проблемы, но это ведь до поры до времени. У Российской Федерации уже есть своя альтернативная система. Может, в случае чего обратиться за помощью к Китаю, у которого тоже есть своя», — указывает Марина К.

Ряд пользователей указывает на то, что раз западные страны угрожают России только лишь отключением от SWIFT, значит оппоненты нашей страны на геополитической карте израсходовали все свои возможности по сдерживанию Российской Федерации.

«Складывается такое ощущение, что Запад носится с этим «свифтом» только лишь потому, что у него не осталось никаких иных рычагов воздействия на Россию. Просто по одному и тому же кругу эту пластинку прокручивают в надежде, что Москва вдруг испугается. Всё, гегемон дал слабину. Весь мир начал это видеть. Скоро запляшут лес и горы», — предрекает Дмитрий К.

Напомним, 28 февраля официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил на брифинге в ответ на вопрос о позиции КНР по отключению Российской Федерации от SWIFT, что Китай не поддерживает односторонние санкции, «не имеющие оснований в международном праве».