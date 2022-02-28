Ижевск, , 23:40 — REGNUM В преддверии Масленицы Удмурстат подсчитал, насколько дороже обойдется жителям республики приготовление традиционных блинов по сравнению с прошлым годом. Об этом орган статистики сообщил на своей странице в социальных сетях.

Блины Марина Каширская © ИА REGNUM

Так, за год ингредиенты для блинов в Удмуртии подорожали на 13%.

Для расчета был взят обычный рецепт бездрожжевых блинов: 1 литр молока, 2 яйца, 440 г муки, 80 г сахара, 100 г подсолнечного масла, 60 г сливочного масла и половина чайной ложки соли.

В этом году стоимость всех составляющих блинов выросла до 146 рублей, в прошлом году блины обошлись хозяйкам в 126 рублей. Максимально за год подорожал сахар — на 22%, цена соли выросла на 20%, муки — на 19%.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 4 февраля замедлилась до 8,8% в годовом выражении с 8,82% неделей ранее. рост цен на непродовольственные товары ускорился до 0,16% с 0,14% неделей ранее.

Читайте также: Годовая инфляция в России в начале февраля замедлилась до 8,8%