Рим, , 23:31 — REGNUM 95% газа в Италии поставляется из-за рубежа, сказано в докладе управления спецслужб страны, представленного в парламенте в понедельник, 28 февраля.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Аналитики видят в этом «угрозу» для энергетической безопасности, но в то же время отмечают, что «альтернативных» каналов поставок достаточно, а инфраструктура для хранения может быть расширена при принятии соответствующего решения.

Как сообщалось ранее, власти Италии обсуждают возможности «снижения зависимости» от российского газа (сейчас около 40% газа Италия получает из России).

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.