Ливерпуль, Великобритания, 28 февраля, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над лондонским «Челси» в финале Кубка Английской Лиги 2021/22.

Дмитрий Голубович Юрген Клопп

«Игроки «Челси» начали лучше, но потом мы перехватили инициативу и показали, на что способны. Во втором тайме у соперника было два действительно хороших момента, но мы снова разобрались. В итоге все очень устали. Серия пенальти была одной из самых зрелищных, какие мне приходилось видеть. Здорово выигрывать таким образом. Завоевание кубка было командным путешествием, и это то, что мне нравится больше всего», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

На данный момент «Ливерпуль» с 60-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. От первого места, которое занимает «Манчестер Сити», «мерсисайдцев» отделяет шесть очков. При этом у «Ливерпуля» есть матч в запасе.