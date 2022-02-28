28 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 23:59 — REGNUM Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что страна отказывается присоединяться к финансовым санкциям Запада против Российской Федерации, потому что это «вредит национальным интересам», стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 28 февраля в социальной сети Facebook.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ираклий Гарибашвили Gov.ge

«Мудро поступили. Молодцы! В будущее глядят», — пишет Baxtiyor N.

Многие пользователи оказались рады, что грузинские политики не стали придаваться антироссийской истерике, а подумали прежде всего о своих национальных интересах.

«Правильно с позиций защиты населения страны и поддержания экономического баланса», — указывает Natalia P.

«Боже, спасибо! Хоть один здравомыслящий человек. Честно сказал! Политика политикой, а экономика должна быть прежде всего. Зачем люди должны страдать из-за чужих интересов? О себе в первую очередь думать надо!» — считает Натали К.

Некоторые комментаторы отмечают, что в данный кризисный момент всё больше и больше стран начинают проявлять свою национальную политику, которая идёт в разрез интересам Соединённых Штатов Америки.

«Появляются умные люди, которые не являются американскими шавками, а имеют свою голову и действуют в интересах своей страны», — подметила Татьяна Н.

«Молодец, всё правильно. Человек думает о своей стране. Не как эти, которые кричат на площади без мозгов. Сами же потом они будут говорить, что денег нет и плохо живут. Все за мир, но и про свою страну не надо забывать», — отмечает Мила Ч.

Часть людей полагает, что данный шаг может говорить о том, что он сделан в сторону возобновления доверительных отношений между Грузией и Российской Федерацией.

«Наконец-то Грузия прозрела. В сложившихся условиях это можно назвать даже поддержкой. Понятно, что Тбилиси не будет бежать и целоваться с Москвой, но и на том спасибо», — написал Алексей А.

«Видимо, Грузия извлекла урок из 2008 года. И Саакашвили у них в тюрьме сидит. Молодцы. Так, глядишь, возобновится дружба с Россией. Госдеп и Евросоюз Грузию уже списали, за ненадобностью», — указывает Надежда В.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что к Грузии, несмотря на потепление отношений между нашими странами, необходимо относиться с настороженностью.

«Не надо обольщаться. Грузины сейчас сыграли на нашей стороне исходя из личной выгоды. Когда им будет выгодно ударить нас в спину, они это незамедлительно сделают», — уверен Михаил В.

Нашлись и те, кто уверены, что вскоре и Украина начнёт вести аккуратную национальную политику, не являясь больше марионеткой Соединённых Штатов Америки.

«Грузия уже однажды повелась на игры Америки, как сейчас Украина. Оказались грузины тогда в полном ауте. Больше не хотят конфронтации с Россией. Украинцы тоже многое поймут потом. Опыт будет горький, но полезный», — поделилась своим мнением Виктория В.

Напомним, 28 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что страна отказывается присоединяться к финансовым санкциям Запада против Российской Федерации, потому что это «вредит национальным интересам». Гарибашвили пояснил, что, пойди Грузия на этот шаг, серьёзный ущерб получат виноделы, экспортёры и фермеры страны, а также пострадает туризм.