Рим, , 23:24 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини в понедельник, 28 февраля, заявил, что его партия (входит в правящую коалицию) поддержит все инициативы правительства, направленные против России и «в поддержку» Украины.

Маттео Сальвини Lega Salvini Premier

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При этом Сальвини отметил, что следует заниматься не эскалацией конфликта, а поиском точек соприкосновения для переговоров — по его мнению, это еще возможно.

Также лидер «Лиги», которого в течение последних 10 лет обвиняли в «пророссийскости», вновь заявил, что у этих «обвинений» нет никаких оснований, а все предположения о былом получении им финансовой или иной поддержки Москвы — домыслы.