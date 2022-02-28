Барселона, Испания, 28 февраля, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» готово предложить 24-летнему французскому фланговому нападающему Усману Дембеле новый контракт после того, как футболист проявил себя в последних нескольких матчах.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

«Усман в курсе наших требований и того, что мы всегда были за то, чтобы он остался. Будем надеяться на то, что он изменит свое мнение», — цитирует президент «сине-гранатовых» Жоана Лапорта издание Cadena SER.

В текущем сезоне на счету Усмана Дембеле два забитых мяча и пять результативных передач в шестнадцати матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Дембеле выступает за «Барселону» с 25 августа 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Соглашение Дембеле с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.