Анкара, , 23:21 — REGNUM Турция известила другие страны о том, что в данный момент приостановит пропуск военных кораблей через Черноморские проливы, заявил 28 февраля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, эти меры будут осуществляться в рамках Конвенции Монтрё.

«Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны о недопуске прохода военных кораблей через проливы», — цитирует главу турецкого МИД агентство «Анадолу».

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена использовать полномочия Конвенции Монтрё для предотвращения эскалацию «российско-украинского кризиса». Он добавил, что турецкая сторона не хочет поворачиваться спиной ни к России, ни к Украине.

Напомним, одним из пунктов Конвенции Монтрё является право Турции разрешать или запрещать проход через проливы военных судов если Анкара посчитает, что ей грозит война.

Читайте ранее в этом сюжете: Markul перенёс все сольные концерты