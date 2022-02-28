Анкара, 28 февраля, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Турция известила другие страны о том, что в данный момент приостановит пропуск военных кораблей через Черноморские проливы, заявил 28 февраля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, эти меры будут осуществляться в рамках Конвенции Монтрё.

«Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны о недопуске прохода военных кораблей через проливы», — цитирует главу турецкого МИД агентство «Анадолу».

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена использовать полномочия Конвенции Монтрё для предотвращения эскалации «российско-украинского кризиса». Он добавил, что турецкая сторона не хочет поворачиваться спиной ни к России, ни к Украине.

Напомним, одним из пунктов Конвенции Монтрё является право Турции разрешать или запрещать проход через проливы военных судов, если Анкара посчитает, что ей грозит война.