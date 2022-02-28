Подгорица, , 23:19 — REGNUM По предварительным данным Monstat, общий объем внешней торговли Черногории в январе 2022 года составил 208,8 млн евро, что на 61,8% больше, чем в том же месяце прошлого года.

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Monstat сообщил, что стоимость экспортированных товаров составила 64,3 миллиона евро, что на 154,1 процента больше, чем за аналогичный период. Импорт вырос на 39,2% до 144,4 млн евро.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по экспорту были Швейцария с 16,3 млн евро, Сербия с 10,9 млн евро и Босния и Герцеговина с 7,5 млн евро.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по импорту были Сербия с 24 млн евро, Китай с 16,6 млн евро и Германия с 11,5 млн евро.