Подгорица, 28 февраля 2022, 23:19 — REGNUM По предварительным данным Monstat, общий объем внешней торговли Черногории в январе 2022 года составил 208,8 млн евро, что на 61,8% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Экспорт
Экспорт
Pixabay.com

Monstat сообщил, что стоимость экспортированных товаров составила 64,3 миллиона евро, что на 154,1 процента больше, чем за аналогичный период. Импорт вырос на 39,2% до 144,4 млн евро.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по экспорту были Швейцария с 16,3 млн евро, Сербия с 10,9 млн евро и Босния и Герцеговина с 7,5 млн евро.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по импорту были Сербия с 24 млн евро, Китай с 16,6 млн евро и Германия с 11,5 млн евро.