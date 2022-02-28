Санкт-Петербург, , 23:18 — REGNUM 28 февраля пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила о продлении контракта с генеральным директором клуба Александром Медведевым. Новое соглашение рассчитано на три года.

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Сегодня, 28 февраля, «Зенит» в заключительном матче уик-энда одержал минимальную победу над казанским «Рубином» со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Юри Алберто, Алексей Сутормин и Иван Сергеев.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга, одержав двенадцать побед и набрав 41 очко, занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. В Лиге Европы УЕФА «Зенит» потерпел поражение от «Бетиса» со счетом 2:3 на стадии 1/16 финала.