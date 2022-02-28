Москва, 28 февраля, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Markul (Маркас Маркулис) объявил о переносе всех выступлений, запланированных на ближайшее время. Соотвествующий пост появился на странице артиста в Instagram 28 февраля.

Скриншот YouTube Markul

«У меня, как и у многих из вас, в Украине живут друзья, родственники, коллеги, артисты. И если сейчас страшно вам, потому что хаос везде, представьте, как страшно им. Давайте мы будем солидарны и вместо того, чтобы отвлекаться, подумаем о том, что сейчас действительно важно», — заявил музыкант. Таким образом, все запланированные на март 2022 года концерты рэпера не состоятся и пройдут в другие даты.

Напомним, что 15 октября 2021 года состоялась премьера нового альбома Markul под названием Sense Of Human. Пластинка включила в себя 20 композиций, частью из которых стали совместные песни с популярными музыкантами.