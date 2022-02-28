Москва, 28 февраля, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Очень не хватает позитивного образа русского солдата, сформированного СМИ и внедрённого в общественное сознание. Об этом ИА REGNUM 28 февраля сообщил публицист Павел Шульженок.

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«Перед операцией не создано положительного образа нашего солдата. Нужны были интервью с военнослужащими, которые должны были бы объяснить, что они делают, какие цели перед ними стоят и каких целей они достигают», — заявил собеседник агентства.

По мнению публициста, граждане должны понимать, что солдат не обманут, не брошен «как пушечное мясо на убой», что он исполняет свой долг, и выполняет не просто, а с внутренней убеждённостью.

«Тогда можно рассчитывать на солидаризацию общества с армией. Такие интервью срочно нужно записывать, организовать массовые рассылки и показывать и во всех рекламных блоках по центральному телевидению», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации ВС России на территории Украины.