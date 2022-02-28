Бразилиа, , 23:18 — REGNUM Число жертв оползней и наводнений, произошедших в бразильском городе Петрополис, выросло до 231 человека, большинство погибших — женщины. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Наводнение 28.mchs.gov.ru

По данным властей Бразилии, в результате разгула стихии 876 человек оказались без крыши над головой. Сейчас они размещены в школах и в Государственном колледже Руи Барбоза.

Пропавшими без вести считаются три человека. Спасатели ведут поиски в районе Чакара Флора, обыскивают русла рек.

Проливные дожди, обрушившиеся на Петрополис 15 февраля, вызвали наводнения и оползни в разных кварталах города. Всего за шесть часов выпало около 260 миллиметров осадков, что превышает месячную норму для Петрополиса. В социальные сети попали видео, на которых видно как целые автобусы плывут по городским улицам, увлекаемые течением.

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