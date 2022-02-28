Нью-Йорк, США, 28 февраля 2022, 23:02 — REGNUM Власти США объявили персонами нон грата 12 сотрудников постоянного представительства России при ООН. Об этом сообщил 28 февраля постпред России при Всемирной организации Василий Небензя.
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По его словам, российским дипломатам предписано покинуть территорию Соединённых Штатов в течение недели — до 7 марта.
Действия американских властей постпред России при ООН назвал демонстрацией неуважения Соединённых Штатов к обязательствам в рамках Устава ООН и соглашениям с принимающей стороной.