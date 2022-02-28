Москва, , 23:00 — REGNUM Европейский союз ввел санкции против ряда российских официальных лиц, крупных бизнесменов, телеведущих и журналистов. Всего в списке 26 российских граждан, среди них — главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

В официальном журнале Евросоюза сказано, что санкции против главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова вводятся за то, что он называл бандеровскую Украину «фашистской и неонацистской страной», а также «западной марионеткой». Санкции против Колерова введены за его поддержку воссоединения Крыма с Россией и за организацию акций в поддержку народных республик Донбасса.

Также в официальном журнале ЕС сказано, что в своих многочисленных публикациях Модест Колеров указывал, что Украина создана искусственно Лениным и Сталиным, а своей независимостью она обязана исключительно России и поэтому не имеет права быть суверенным государством. Утверждается, что Колеров предлагал российскому руководству «прекратить существование независимой Украины».

Уточняется, что санкции Евросоюза вводятся против главного редактора ИА REGNUM, за то, что «предлагал разделить Украину между её соседями» и говорил, что независимая Украина представляет угрозу для России.

Колеров активно выступал за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик с момента их провозглашения, а также за более активную помощь Донбассу со стороны России. Он обвинял миссию ОБСЕ в Донбассе в предвзятости и подчиненности украинским властям.

За все это против Колерова и вводятся санкции ЕС.

Сам главный редактор ИА REGNUM так прокомментировал свое попадание в санкционный список ЕС и поздравления по этому поводу от своих коллег:

«Спасибо, дорогие товарищи. Я особенно горжусь тем, что уже в первом большом списке (персональных санкций). И что это — не моя личная работа, а наша общая антифашистская борьба. Смерть фашистским оккупантам!!»