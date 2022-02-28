Лондон, 28 февраля, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Джонни Марр, бывший гитарист британской инди-рок-группы The Smiths, предположил, что Моррисси искал внимания, когда они публично поссорились в январе. Об этом 27 февраля рассказал портал Music News.

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Джонни Марр ранее опубликовал «открытое письмо», в котором попросил своего бывшего коллегу по группе Smiths перестать говорить о нем в интервью, что побудило 58-летнюю звезду ответить ему в Твиттере.

Джонни настаивает на том, что важно «защищать» себя, но он не заинтересован в словесной войне. Он сказал журналу Sunday Times Culture: «Когда на тебя нападают неожиданно, особенно публично, ты должен защищаться. Письмо было задумано как оскорбительное, не так ли? Должно быть, так и было задумано. Если это что-то, что не основано на фактах, вы должны ответить тем же, а это просто… насмешка».

«Это случилось из-за того, что он желает внимания. У меня выходит новый альбом, и он тоже привлекает внимание. Все мои сольные альбомы привлекают внимание. Я просто делаю то, что делаю. Я просто буду продолжать быть тем, кто я есть».

Моррисси «вежливо» попросил Джонни перестать упоминать его в интервью, поскольку он обвинил гитариста в том, что тот говорит о нем так, будто он его «личный психиатр».

Напомним, что группа The Smiths распалась в 1987 году из-за личных разногласий между Моррисси и Марром. Скандальному фронтмену надоело, что его выставляют «виноватым во всем».