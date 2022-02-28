Мюнхен, Германия, 28 февраля, 2022, 22:55 — ИА Регнум. 27-летний опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Йозуа Киммих был признан порталом WhoScored лучшим игроком прошедшего 24-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22.

ФК Бавария Мюнхен

26 февраля «Бавария» одержала минимальную победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 1:0. Киммих провел на поле все 90 минут и отметился одной результативной передачей.

В текущем сезоне на счету Йозуа Киммиха три забитых мяча и шесть результативных передач в восемнадцати турах чемпионата Германии 2021/22. Также Киммих получил две желтые карточки.

Киммих выступает за «Баварию» со 2 июля 2015 года после перехода из «Штутгарта» за 8,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.