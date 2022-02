Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Американский режиссёр Джеймс Ганн, известный по своей работе над серией кинокомиксов «Стражи Галактики», назвал список любимых игр и фильмов. Соответствующую информацию предоставил портал «Канобу». 28 февраля.

Джеймс Ганн Gage Skidmore

https://twitter.com/JamesGunn/status/1497999643606720512

Так, по мнению режиссёра, лучшими видеоиграми являются Star Wars: Knights of the Old Republic, Mass Effect и Defense Grid. Любимыми же кинокартинами Ганна оказались «Долгое прощание», «Вечное сияние чистого разума» и «Однажды на Диком Западе».

Напомним, что за свою карьеру Джеймс Ганн выступил режиссёром более 10 различных фильмов. Наиболее популярной работой режиссёра является серия фильмов «Стражи Галактики».

