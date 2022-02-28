Москва, , 22:45 — REGNUM Канал «Россия» снял с эфира украинский сериал «Линия света». Информацию об этом опубликовало издание «Комсомольская правда» 28 февраля.

Телевидение Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так, ранее запланированная на 28 февраля 2022 года премьера сериала «Линия света» отменена из-за проведения спецоперации на территории Украины. Заменой в сетке телеканала станет историческая драма «Годунов».

Напомним, что украинская премьера сериала «Линия света» состоялась в 2017 году. Главные роли в проекте исполнили Александр Яцко, Надежда Маркина и Сергей Деревянко.

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